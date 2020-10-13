Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси вошел в тройку наиболее подешевевших футболистов за 2020 год, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Нападающий каталонской "Барселоны" в этом году потерял в стоимости 36 миллионов фунтов стерлингов. Это вторая строчка в рейтинге.

Список возглавил бельгиец Эден Азар из "Реала" – его ценник упал на 54 миллиона фунта.

Тройку замыкает француз Антуан Гризманн, чья стоимость снизилась на 36 миллионов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Эден Азар ("Реал") — снижение стоимости на 54 миллиона фунтов стерлингов. Лионель Месси ("Барселона") — 36 млн. Антуан Гризманн ("Барселона") — 36 млн. Неймар (ПСЖ) — 28,8 млн. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 28,8 млн. Кепа ("Челси") — 28,8 млн. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 27 млн. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 27 млн. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 27 млн. Садио Мане ("Ливерпуль") — 27 млн.