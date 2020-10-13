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Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год
14.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси вошел в тройку наиболее подешевевших футболистов за 2020 год, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
Нападающий каталонской "Барселоны" в этом году потерял в стоимости 36 миллионов фунтов стерлингов. Это вторая строчка в рейтинге.
Список возглавил бельгиец Эден Азар из "Реала" – его ценник упал на 54 миллиона фунта.
Тройку замыкает француз Антуан Гризманн, чья стоимость снизилась на 36 миллионов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
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В тройке игроков, чья рыночная стоимость упала в этом году, сразу два футболиста из "Барселоны".
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