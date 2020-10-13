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Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год

14.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси вошел в тройку наиболее подешевевших футболистов за 2020 год, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Нападающий каталонской "Барселоны" в этом году потерял в стоимости 36 миллионов фунтов стерлингов. Это вторая строчка в рейтинге.

Список возглавил бельгиец Эден Азар из "Реала" – его ценник упал на 54 миллиона фунта.

Тройку замыкает француз Антуан Гризманн, чья стоимость снизилась на 36 миллионов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Эден Азар ("Реал") — снижение стоимости на 54 миллиона фунтов стерлингов.
  2. Лионель Месси ("Барселона") — 36 млн.
  3. Антуан Гризманн ("Барселона") — 36 млн.
  4. Неймар (ПСЖ) — 28,8 млн.
  5. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 28,8 млн.
  6. Кепа ("Челси") — 28,8 млн.
  7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 27 млн.
  8. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 27 млн.
  9. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 27 млн.
  10. Садио Мане ("Ливерпуль") — 27 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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В тройке игроков, чья рыночная стоимость упала в этом году, сразу два футболиста из "Барселоны".
 
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