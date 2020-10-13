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Белорус Ивашко прошел в следующий круг турнира в Петербурге
14.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Теннисист Илья Ивашко прошел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik.
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В 1/16 финала он в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино – 6:3, 7:6 (8:6). Игра продолжалась около двух часов.
Ивашко за выход в четвертьфинал поборется с лучшим в паре Виктор Троицки (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада).
Теннисный турнир в Петербурге завершится в воскресенье 18 октября. В текущем году его призовой фонд составляет 1,243 миллиона долларов.
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Встреча белоруса и француза Адриана Маннарино продолжалась почти два часа – Ивашко для победы было достаточно двух сетов.
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