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Валентина Зеленкевич: «Я и не думала, что все может так обернуться – я потеряла многое, но надежда осталась»

14.10.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич поделилась своими переживаниями после увольнения из клуба.

«Я и не думала, что все может так обернуться – я потеряла многое, но надежда осталась.

Я шагнула в холодную воду и прыгнула в неизвестность. Я знаю, что так надо и в перспективе даже лучше, но обида то и дело, что капает на подушку. Даже не так  – я рада навзрыд! И я да, я имею на это право – быть слабой, испуганной, расстроенной, злой, разбитой.

Здесь и сейчас я учусь принимать и радоваться тому, что все идет не по плану, и в какой-то момент я начала понимать, что важно проживать каждый миг так, будто это лучшее, что может с тобой случиться.

Не делить мир на до и после, не ждать завтра, а просто жить сейчас! И если что-то пойдет не по плану, то в моих силах оставаться счастливой – я хочу этому научиться.

Здесь, в огромном городе, я никто и ничто – никто даже не знает моего имени.

И я ловлю себя на мысли о том, что это поистине прекрасно быть крохотной среди великого», – написала Зеленкевич.

Чемпионка Беларуси по триатлону сфоткалась с БЧБ – и лишилась работы (еще жалуется на оскорбления). Тренер говорит: никакой политики

 
 
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Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич поделилась своими переживаниями после увольнения из клуба.
 
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