Виталий Гурков: «На данный момент нет предпосылок для возвращения в Беларусь. Говорят, что пробито дно, но нет никакого дна. Это бездонность какого-то беспредела»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков в время стрима в инстаграм Tribuna.com рассказал, что не планирует возвращаться в Беларусь.

– На данный момент нет предпосылок для возвращения в Беларусь. Я вижу события со стороны.

События начали так стремительно развиваться, что я понял… Вот, говорят, что пробито дно, пробито дно, но нет никакого дна. Это бездонность какого-то беспредела и ужаса.

Сказали, что Кондрусевич уехал в Европу и получил задания какие-то… Они могут сказать, что я был у Зеленского и получил указания или деньги на революцию. Сейчас же враги Украина, Польша. Понимаю, что про меня можно придумать любое дело. Я знаю футбольных хулиганов. В 2017 году мой товарищ получили около 10 лет по сфабрикованному делу – за руководство какими-то незарегистрированными организациями. Виталий Пума отсидел около 3 лет. В свое время я был в неформальной тусовке, где были хулиганы, анархисты и так далее. Можно легко придумать, что я с ними в одной теме. Я видел статью, где я был выставлен ярым националистом, что в первые дни митингов я подготавливал хулиганов, которые противостояли ОМОНу. При этом это легко могут доказать: есть фотографии, где я с определенными людьми. Я классно подхожу под эту всю тему. Я принял решение, что я иммигрант.

- Недавно Караев говорил, что не хочет, чтобы ОМОНовцы сломали руку Гуркову. Расскажи.

– Было заседание, где собрали всех тренеров федерации и сказали, мол, держите своих учеников, чтобы никуда не лезли. Будет неприятно, если ОМОН проломает голову Гуркову или наоборот.

- Когда ты планируешь вернуться?

– Не планирую.

- Никогда?

– Да. Я не планирую возвращаться, – сказал Гурков.