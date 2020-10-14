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Неймар стал 2-м среди лучших бомбардиров сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле
14.10.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард сборной Бразилии
28-летний игрок дважды реализовал пенальти, а в концовке матча отличился и с игры.
Это позволило ему выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами.
Неймар обошел
Напомним, что в топ-5 входят также Ромарио (55) и Зико (48).
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