Неймар стал 2-м среди лучших бомбардиров сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле

Форвард сборной Бразилии Неймар сделал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2).

28-летний игрок дважды реализовал пенальти, а в концовке матча отличился и с игры.

Это позволило ему выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами.

Неймар обошел Роналдо (62 гола) и уступает теперь только Пеле (77 голов).

Напомним, что в топ-5 входят также Ромарио (55) и Зико (48).

