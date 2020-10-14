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Неймар стал 2-м среди лучших бомбардиров сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле

14.10.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Бразилии Неймар сделал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2). 

28-летний игрок дважды реализовал пенальти, а в концовке матча отличился и с игры. 

Это позволило ему выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами. 

Неймар обошел Роналдо (62 гола) и уступает теперь только Пеле (77 голов). 

Напомним, что в топ-5 входят также Ромарио (55) и Зико (48). 

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