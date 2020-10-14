Александр Опейкин: «Домрачева имеет звание героя Беларуси, должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем»

Источник материала: Tribuna.com

Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал о влиянии спортсменов на ситуацию в Беларуси.

«Мы знали, что народ нам молчания никогда не простит. И трусости никогда не простил бы. Спортсмены имеют влияние на людей, и Лукашенко это прекрасно знает. Было понятно, что если спортсмены не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит спортсменов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, — такие виды спорта попадают в черный список автоматически. Сейчас под нашим письмом подписались более 800 человек, хотя поначалу подписи давались тяжело. Спортсмены боялись за свою свободу и безопасность. Когда же стало поступать больше информации о том, что происходило с 9 по 12 августа в стране во время отключения интернета, поднялась сумасшедшая волна активности. Спортсмены увидели все ужасы и не смогли остаться в стороне.

Почему так много репрессий? Потому что подписавшиеся выступают не просто против насилия, а против его источника — нелегитимной власти. Спортсмены осознали, что они в первую очередь граждане, и выступили против акта геноцида. Они приносят себя в жертву ради возможности в будущем жить нормально.

Домрачева имеет звание героя Беларуси, должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», – сказал Опейкин.

Белорусы ведут себя как герои и ждут от вас того же. Даша, вот почему ваше письмо многих огорчило