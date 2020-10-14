UFC 254 может пройти при зрителях

Источник материала: Tribuna.com

На турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, могут допустить поклонников ММА.

Об этом сообщил директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов на UFC 254.

Сейчас мы изучаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь.

Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план есть.

Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», – рассказал Аль-Саид.

В главном событии турнира UFC 254 состоится поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи .

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