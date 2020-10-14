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UFC 254 может пройти при зрителях
14.10.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На турнир
Об этом сообщил директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.
«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов на UFC 254.
Сейчас мы изучаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь.
Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план есть.
Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», – рассказал Аль-Саид.
В главном событии турнира UFC 254 состоится поединок между чемпионом промоушена в легком весе
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На турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, могут допустить поклонников ММА.Об этом сообщил директор UFC по маркетингу на Ближнем...
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