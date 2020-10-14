ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

UFC 254 может пройти при зрителях

14.10.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, могут допустить поклонников ММА.

Об этом сообщил директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов на UFC 254.

Сейчас мы изучаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь.

Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план есть.

Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», – рассказал Аль-Саид.

В главном событии турнира UFC 254 состоится поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Хабиб: «Мне нравится Фергюсон, но он глупый парень»

«Неудачники». Конор вспомнил, как на него напали друзья Хабиба

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, могут допустить поклонников ММА.Об этом сообщил директор UFC по маркетингу на Ближнем...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика