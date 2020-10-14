Волков не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года 

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.

Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом АБФФ.

В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Ранее защитник был дисквалифицирован на 2 года Белорусской федерацией футбола.