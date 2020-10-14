|
Волков не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года
14.10.2020 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.
Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом АБФФ.
В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.
Ранее защитник был дисквалифицирован на 2 года Белорусской федерацией футбола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)