Ярмош о забастовке на БТРК: «Договорились, что в «Панораме» не будет новостей спорта, но у нас есть Анна Эйсмонт. Она сказала, что готова закрывать все шесть дней в неделю»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный журналист Александр Ярмош на канале «ЧестнОК» рассказал, как на БТРК планировалась забастовка.

«На БТРК была забастовка 17 августа. По спортивному отделу был вопрос. Я сразу сказал, что я за забастовку. Кто-то был против, кто-то сомневался. А какой смысл бастовать одному человеку? Если бастуешь один, то ты сам себя подставляешь. Замначальника написала: что делаем? Я за забастовку, вы ребята смотрите сами. Все взрослые люди – сами решение принимают. Некоторые ребята строят квартиру от БТ. Я не в этих списках, не получаю 5-3 тысячи долларов, чтобы за них держаться.

Большая часть думает, что живет один раз. Так зачем жить, как рабы? Мы же с большего адекватные ребята. И среди тех, которые остались, много адекватных. Кто-то боится за квартиру, кто-то еще чего-то.

Договорились с ребятами, что в «Панораме» не будут выходить новости спорта. Но у нас есть Анна Эйсмонт, которая сказала, что готова закрывать все шесть дней в неделю. Ну, на здоровье», – рассказал Ярмош.