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Николай Ходасевич: «Слова главного тренера сборной – выход на Евро был бы подвигом. Нет, не подвиг – с грузинами можно было играть на победу»
14.10.2020 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич сравнил свою учебу в университете с работой Михаила Мархеля во главе сборной Беларуси.
«Я плохо учился в университете.
И едва закончил факультет журналистики БГУ. Могли выгнать. Философию не понимал совсем, экзамен дважды предварительно завалив, сдавал в итоге комиссии и отхватил счастливый трояк. К тому моменту и не учился вовсе. На втором курсе понял – нужно работать. Теория и пятерки в дипломе занесут в районку по распределению, а практика может дать путевку в жизнь.
Почему вспомнил учебу? Во мне до сих пор живет то страшное чувство похода на зачет или экзамен, когда ты не готов. Расчет простой – вдруг пронесет. Хотя проносит чаще после неправильной еды. Но мы знаем, только проделанная работа приносит результат. И вот слова главного тренера –
Нет, не подвиг – с грузинами можно было играть на победу. И мне жаль, что главный тренер тоже, как и я когда-то в универе, носил в душе только это пакостное чувство – а вдруг пронесет. Правда, там давали шанс подучить, пересдать, а здесь не дают.
Хотя в Доме футбола новый отбор на мир могут дать исправиться», – написал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Слова главного тренера сборной – выход на Евро был бы подвигом. Нет, не подвиг – с грузинами можно было играть на победу»
Белорусский журналист Николай Ходасевич сравнил свою учебу в университете с работой Михаила Мархеля во главе сборной Беларуси.
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