|
Максим Володько перешел в «Тамбов»
14.10.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский игрок обороны Максим Володько продолжит карьеру в «Тамбове». Игрок сегодня
Напомним, что 27-летний футболист ранее выступал за тульский «Арсенал», с которым подписал контракт зимой 2019 года. На счету белорусского защитника 6 матчей за этот клуб.
Подробную статистику Володько можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский игрок обороны Максим Володько продолжит карьеру в «Тамбове».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)