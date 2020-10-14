Максим Володько перешел в «Тамбов»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский игрок обороны Максим Володько продолжит карьеру в «Тамбове». Игрок сегодня был заявлен в команду РПЛ.

Напомним, что 27-летний футболист ранее выступал за тульский «Арсенал», с которым подписал контракт зимой 2019 года. На счету белорусского защитника 6 матчей за этот клуб.

Подробную статистику Володько можно посмотреть здесь.