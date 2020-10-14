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Ревенко подписал пробный контракт с минским «Динамо»

14.10.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Игорь Ревенко подписал с минским «Динамо» пробный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон 30-летний форвард начал в «Гомеле» и в 11 играх набрал 15 (3+12) очков. Ранее он выступал за минскую «Юность» (в том числе в ВХЛ и МХЛ), гродненский «Неман». Был в его карьере и легионерский опыт: три сезона (с 2008 по 2011) в «Принц Альберт Рэйдерс» из WHL и сезон 2012/13 в пензенском «Дизеле» из ВХЛ.

В 2008 году в составе сборной Беларуси Ревенко стал вторым бомбардиром юношеского чемпионата мира: 11 (3+8) очков в 6 матчах. Причем, обошел его канадец Коди Ходжсон, сыгравший на матч больше: 12 (2+10) баллов.

Подробную статистику Ревенко можно посмотреть здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Нападающий Игорь Ревенко подписал с минским «Динамо» пробный контракт, сообщает пресс-служба клуба.
 
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