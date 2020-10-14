Ревенко подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Игорь Ревенко подписал с минским пробный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон 30-летний форвард начал в и в 11 играх набрал 15 (3+12) очков. Ранее он выступал за минскую (в том числе в ВХЛ и ), гродненский . Был в его карьере и легионерский опыт: три сезона (с 2008 по 2011) в «Принц Альберт Рэйдерс» из WHL и сезон 2012/13 в пензенском «Дизеле» из .

В 2008 году в составе сборной Беларуси Ревенко стал вторым бомбардиром юношеского чемпионата мира: 11 (3+8) очков в 6 матчах. Причем, обошел его канадец Коди Ходжсон, сыгравший на матч больше: 12 (2+10) баллов.

Подробную статистику Ревенко можно посмотреть здесь.