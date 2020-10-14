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Ревенко подписал пробный контракт с минским «Динамо»
14.10.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Игорь Ревенко подписал с минским
Сезон 30-летний форвард начал в
В 2008 году в составе сборной Беларуси Ревенко стал вторым бомбардиром юношеского чемпионата мира: 11 (3+8) очков в 6 матчах. Причем, обошел его канадец Коди Ходжсон, сыгравший на матч больше: 12 (2+10) баллов.
Подробную статистику Ревенко можно посмотреть
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Нападающий Игорь Ревенко подписал с минским «Динамо» пробный контракт, сообщает пресс-служба клуба.
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