Валерий Исаев: «Я уверен, если бы АБФФ возглавил хозяин Бреста, никаких подвигов совершать не нужно было бы. Мы бы легко взяли и грузин, и македонцев»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент прокомментировал слова о том, что даже если поединок с Казахстаном закончится неудачно, вряд ли это приведет к отставке тренерского штаба.

«Дмитрий еще тот дипломат. Но главная мысль правдива: этот тренерский штаб во главе с этим главным тренером будет «творить» и дальше. Лично я только за. Именно эти люди должны работать в сборной, пока в рулит «известное трио».

Я уверен, отбросив сейчас происходящие события в стране, если бы тогда федерацию возглавил хозяин , никаких подвигов совершать не нужно было бы. Мы бы легко взяли и грузин, и македонцев. Но это было уже в другой жизни...» – написал Исаев в своем Facebook.