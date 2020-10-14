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Валерий Исаев: «Я уверен, если бы АБФФ возглавил хозяин Бреста, никаких подвигов совершать не нужно было бы. Мы бы легко взяли и грузин, и македонцев»

14.10.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Дмитрия Герчикова о том, что даже если поединок с Казахстаном закончится неудачно, вряд ли это приведет к отставке тренерского штаба.

«Дмитрий еще тот дипломат. Но главная мысль правдива: этот тренерский штаб во главе с этим главным тренером будет «творить» и дальше. Лично я только за. Именно эти люди должны работать в сборной, пока в АБФФ рулит «известное трио».

Я уверен, отбросив сейчас происходящие события в стране, если бы тогда федерацию возглавил хозяин Бреста, никаких подвигов совершать не нужно было бы. Мы бы легко взяли и грузин, и македонцев. Но это было уже в другой жизни...» – написал Исаев в своем Facebook.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Дмитрия Герчикова о том, что даже если поединок с Казахстаном закончится неудачно, вряд ли это приведет к...
 
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