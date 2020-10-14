В Дрогичине в бассейне убрали портрет Герасимени

Источник материала: Tribuna.com

Портрет Александры Герасимени, который висел в бассейне гимназии города Дрогичина. Директор гимназии Людмила Филонюк сказала, что не может ответить на этот вопрос о причинах такого решения, попросив простить ее.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома Инна Проневич сказала, что в первый раз слышит об этом. Однако позже поделилась мнением о ситуации.

«Может, портрет сняли из-за того, что испорчен его внешний вид? Может, он вышел из строя? Но это я только предполагаю», – сказала Проневич.

Сегодня стало известно , что Герасименя переехала в Вильнюс и возглавила Фонд спортивной солидарности Беларуси.