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В Дрогичине в бассейне убрали портрет Герасимени

14.10.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Портрет Александры Герасимени, который висел в бассейне гимназии города Дрогичина. Директор гимназии Людмила Филонюк сказала, что не может ответить на этот вопрос о причинах такого решения, попросив простить ее.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома Инна Проневич сказала, что в первый раз слышит об этом. Однако позже поделилась мнением о ситуации.

«Может, портрет сняли из-за того, что испорчен его внешний вид? Может, он вышел из строя? Но это я только предполагаю», – сказала Проневич.

Сегодня стало известно, что Герасименя переехала в Вильнюс и возглавила Фонд спортивной солидарности Беларуси.

 
 
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Портрет Александры Герасимени, который висел в бассейне гимназии города Дрогичина.
 
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