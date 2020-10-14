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Дмитрий Басков: «Фазель подчеркнул стремление ИИХФ провести чемпионат мира в Минске и Риге»
14.10.2020 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В среду утром состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и Президента ИИХФ Рене Фазеля.
«Мы довольно конструктивно пообщались с главой ИИХФ. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года.
Нам удалось обсудить ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с
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В среду утром состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и Президента ИИХФ Рене Фазеля.
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