Дмитрий Басков: «Фазель подчеркнул стремление ИИХФ провести чемпионат мира в Минске и Риге»

Источник материала: Tribuna.com

В среду утром состоялась ZOOM-конференция председателя ФХБ Дмитрия Баскова и Президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Мы довольно конструктивно пообщались с главой ИИХФ. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге весной следующего года.

Нам удалось обсудить ряд вопросов, связанных с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с в Европе. В любом случае, мы готовы к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами», – сказал Басков.