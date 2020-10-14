Иванов о Рождественском турнире: «Это скорее для одного ветерана. Создали такой турнир, чтобы он тоже мог завоевывать медали на «мировом уровне»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о Рождественском турнире.

– С идеологической целью проводится и Рождественский турнир. Но его основополагающая идея интересна – чемпионат мира среди ветеранов. Нужно ли такое соревнование в нормальном виде?

– Почему нет? Это хорошее соревнование, если провести его грамотно. А сейчас это турнир не для ветеранов, а скорее для одного ветерана. Он сделан под Лукашенко. У большинства этот турнир вызывает раздражение. Это не чемпионат, который объединяет людей. Все мы прекрасно знаем, что трибуны заполняются по разнарядке. В таком виде Рождественский турнир никакой консолидации не способствует.

Играющие там наши заслуженные ребята действительно начинают верить, что они выигрывают чемпионат мира среди любителей. Был российский «Газпром», который иногда мог обыграть команду президента. Но его убрали, чтобы он не портил общую картинку. Никакого положительного импульса государственной идеологии этот турнир не приносит.

Сама идея чемпионата мира среди ветеранов имеет право на существование. Почему бы хорошим игрокам не приехать, отдохнуть, вспомнить хоккей? Но нужны другие условия.

Этот турнир придумал Владимир Наумов. Мы ездили на чемпионат мира среди ветеранов в Словению в 2001 году. Выступили хорошо: заняли четвертое место. В матче за бронзу уступили чехам по буллитам. Александру Григорьевичу это понравилось. Вот и создали такой турнир, чтобы он тоже мог завоевывать медали на «мировом уровне», – сказал Иванов.