Константин Каверин: «Особенно неприятно и стыдно – обнаружить себя в 2020 году счастливым просто потому, что: не арестован, не избит; не убит»

Источник материала: Tribuna.com

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин дал оценку ситуации в стране.

«Счастье – весьма подвижная категория. В том смысле, что подвинуть (или, я сказал бы даже, отодвинуть) его, счастье, – раз плюнуть. В разное время в разных точках планеты люди бывали счастливы и кипяточку с хлебом, и – элементарно – жизни. Жив? Жив! И хорошо. Спасибо. Слава богу.

Раньше подобное встречалось чаще. И географически распространено было значительно шире. Но мир шёл вперед, развивался, преодолевая себя, свою собственную необразованность, мракобесие и т.д. Единицы противостояли тупым, зверским массам. Всегда. Вся история – про это. И тяжко было, конечно, но всё-таки расширилось существенно понятие счастья, обрело новые грани: выбирай! И поэтому особенно неприятно и стыдно – обнаружить себя в 2020 году счастливым просто потому, что:

а) не арестован; б) не избит; в) не убит.