Александра Герасименя: «Нас лишили базовых человеческих прав. Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала, почему решила возглавить Фонд спортивной солидарности.

«Сегодня я сделала очень важный шаг. Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь.

Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому решила взять на себя ответственность и возглавить Белорусский Фонд спортивной солидарности (BSSF), чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.

Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые еще не сделали этого, подписать открытое письмо свободного объединения спортсменов @sos_by_2020 , и показать пример солидарности и поддержки всему белорускому народу», – написала Герасименя в своем Instagram.