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Александра Герасименя: «Нас лишили базовых человеческих прав. Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки»
14.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха
«Сегодня я сделала очень важный шаг. Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь.
Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому решила взять на себя ответственность и возглавить Белорусский Фонд спортивной солидарности (BSSF), чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны.
Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые еще не сделали этого, подписать открытое письмо свободного объединения спортсменов
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Александра Герасименя: «Нас лишили базовых человеческих прав. Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки»
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала, почему решила возглавить Фонд спортивной солидарности.
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