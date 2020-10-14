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Беларусь – Казахстан. Гутор, Стасевич, Поляков выйдут с первых минут

14.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав сборной Беларуси на матч против команды Казахстана.

Беларусь: Гутор, Печенин, Сачивко, Наумов, Поляков, Стасевич, Яблонский, Маевский, Юзепчук, Скавыш, Лисакович.

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Керимжанов, Малый, Ерланов, Быстров, Тагыберген, Васильев, Абикен, Аймбетов, Зайнутдинов.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча.

Беларусь – Казахстан. Гутор, Стасевич, Поляков выйдут с первых минут

Фото: АБФФ

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч против команды Казахстана.
 
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