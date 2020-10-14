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Беларусь – Казахстан. Гутор, Стасевич, Поляков выйдут с первых минут
14.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на матч против команды Казахстана.
Беларусь: Гутор, Печенин, Сачивко, Наумов, Поляков, Стасевич, Яблонский, Маевский, Юзепчук, Скавыш, Лисакович.
Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Керимжанов, Малый, Ерланов, Быстров, Тагыберген, Васильев, Абикен, Аймбетов, Зайнутдинов.
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч против команды Казахстана.
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