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Александра Герасименя: «Видно было сразу, что Лукашенко – человек авторитарный. Можно было понять, что все заслуги, которые были у нас, только с помощью его»
14.10.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением об Александр Лукашенко.
- Вы неоднократно встречались. Как Лукашенко себя вел с людьми, которые приносили медали в страну. Он заигрывал или так, по-отечески? Как он относился к профессиональному спорту?
– Да, на самом деле, можно сказать, по-отечески. То есть можно было понять, что все заслуги, которые были у нас, только с помощью его, с помощью его поддержки, хотя, конечно же, поддержка безусловно была, ее отрицать было бы неправильно, но в любом случае талантливый спортсмен проявил себя как в Беларуси, так и в абсолютно в другой стране. Но все наши заслуги воспринимались только как результат действия власти.
- А как он вам в личном общении?
– У меня не было возможности общаться на какие-то свободные темы, не было возможности задавать вопросы, потому что всегда все мероприятия были регламентированы. И если вдруг удавалось задать какой-то вопрос, то очень быстро кто-то подбегал и сразу пытался этот вопрос сгладить или замять. Но видно было сразу, что человек авторитарный, что чужого мнения не приемлет и лучше мнение не выражать вообще, – сказала Герасименя в эфире YouTube-канала «
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Александра Герасименя: «Видно было сразу, что Лукашенко – человек авторитарный. Можно было понять, что все заслуги, которые были у нас, только с помощью его»
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением об Александр Лукашенко.
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