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«Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации». Дочь Чепы Юлию уволили из Минспорта
14.10.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юлию, дочь главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Чепы, уволили из Министерства спорта. Об этом она сообщила в своем
«Сегодня меня уволили из Минспорта без объяснения причин. На вполне закономерный вопрос «почему?» ответили, что я и так прекрасно знаю.
Такие вот у нас в стране теперь поводы для увольнения. Сильно. Достойно. Смело. Браво!
Я могла бы попытаться отстоять свои права. Но в тот же момент поняла, что эта организация не стоит ни единого моего потраченного нерва. Там, где вообще не считаются с мнением сотрудников и лишают их каких-либо прав, идущих вразрез с их непоколебимой идеологией, я все равно бы ничего не доказала. Ни энергию, ни время, ни эмоции я тратить впустую больше не собираюсь.
Все, что я сейчас чувствую, это стыд и печаль. Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации, и печаль от невозможности вернуть время назад и не допустить столь напрасно потерянного года своей жизни. У меня все», – написала Юлия.
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Юлию, дочь главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Чепы, уволили из Министерства спорта.
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