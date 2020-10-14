«Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации». Дочь Чепы Юлию уволили из Минспорта

Источник материала: Tribuna.com

Юлию, дочь главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Чепы, уволили из Министерства спорта. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Сегодня меня уволили из Минспорта без объяснения причин. На вполне закономерный вопрос «почему?» ответили, что я и так прекрасно знаю.

Такие вот у нас в стране теперь поводы для увольнения. Сильно. Достойно. Смело. Браво!

Я могла бы попытаться отстоять свои права. Но в тот же момент поняла, что эта организация не стоит ни единого моего потраченного нерва. Там, где вообще не считаются с мнением сотрудников и лишают их каких-либо прав, идущих вразрез с их непоколебимой идеологией, я все равно бы ничего не доказала. Ни энергию, ни время, ни эмоции я тратить впустую больше не собираюсь.

Все, что я сейчас чувствую, это стыд и печаль. Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации, и печаль от невозможности вернуть время назад и не допустить столь напрасно потерянного года своей жизни. У меня все», – написала Юлия.