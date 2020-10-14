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Олег Дулуб: «Шкурин в сборной? Он личность. Такого сейчас не хватает»
15.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре Ильи Шкурине.
- Шкурин в сборной. Усиление?
– Он личность. Такого сейчас не хватает в этой сборной, – сказал Дулуб в эфире
Напомним, что Шкурин
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре Ильи Шкурине.
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