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Олег Дулуб: «Шкурин в сборной? Он личность. Такого сейчас не хватает»

15.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре Ильи Шкурине.

- Шкурин в сборной. Усиление?

– Он личность. Такого сейчас не хватает в этой сборной, – сказал Дулуб в эфире Hodasevich-LIVE.

Напомним, что Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси по политическим мотивам.

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре Ильи Шкурине.
 
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