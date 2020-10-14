Олег Дулуб: «Шкурин в сборной? Он личность. Такого сейчас не хватает»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игре Ильи Шкурине.

- Шкурин в сборной. Усиление?

– Он личность. Такого сейчас не хватает в этой сборной, – сказал Дулуб в эфире Hodasevich-LIVE .

Напомним, что Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси по политическим мотивам.