Александра Герасименя: «В социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о реакции сторонников Александра Лукашенко на ее решение поддержать протестное движение.

- А с вами кто-то в последнее время пытался связаться из людей Александра Лукашенко?

– Лично мне никто не звонил. Никто не подходил, но в социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель. Мне сообщали, что как же я могла: меня страна, меня государство взрастило, мне все дали, мне все подарили, я шикую, необходимости у меня в чем-то нет – а я вот взяла и предала, – сказала Герасименя в эфире YouTube-канала « Настоящее Время ».