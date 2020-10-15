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Александра Герасименя: «В социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель»

15.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о реакции сторонников Александра Лукашенко на ее решение поддержать протестное движение.

- А с вами кто-то в последнее время пытался связаться из людей Александра Лукашенко?

– Лично мне никто не звонил. Никто не подходил, но в социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель. Мне сообщали, что как же я могла: меня страна, меня государство взрастило, мне все дали, мне все подарили, я шикую, необходимости у меня в чем-то нет – а я вот взяла и предала, – сказала Герасименя в эфире YouTube-канала «Настоящее Время».

 
 
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Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о реакции сторонников Александра Лукашенко на ее решение поддержать протестное движение.
 
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