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Александра Герасименя: «В социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель»
15.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о реакции сторонников Александра Лукашенко на ее решение поддержать протестное движение.
- А с вами кто-то в последнее время пытался связаться из людей Александра Лукашенко?
– Лично мне никто не звонил. Никто не подходил, но в социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель. Мне сообщали, что как же я могла: меня страна, меня государство взрастило, мне все дали, мне все подарили, я шикую, необходимости у меня в чем-то нет – а я вот взяла и предала, – сказала Герасименя в эфире YouTube-канала «
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Александра Герасименя: «В социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель»
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о реакции сторонников Александра Лукашенко на ее решение поддержать протестное движение.
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