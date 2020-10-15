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Михаил Мархель: «Вы поймите правильно, результат был превыше всего. Психологический фон был не очень хорошим...»

15.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче против Казахстана (2:0), передает «Прессбол».

- По статистике получились два противоположных тайма. В первом наша сборная владела инициативой, во втором отдали инициативу казахам. Была установка играть на удержание счета?

– Такой установки в перерыве не было. Понятно, что сборной Казахстана нечего было терять. А нам, вы поймите правильно, результат был превыше всего.

- За счет чего все-таки удалось победить соперника?

– Прежде всего — самоотдачи. Ребята выполнили то, о чем мы просили. Третья игра, психологический фон был не очень хорошим... Нам было важно выиграть этот матч, чтобы идти вперед.

- Возвращение болельщиков как-то повлияло на игру?

– Думаю, да. Мы делали акцент на установке, что придут болельщики — и мы должны порадовать наших людей.

- В первом тайме вынужденно был заменен Сачивко. В каком он состоянии?

– Честно говоря, мы раздумывали еще до начала матча о замене. Он плохо себя почувствовал. У нас были вынужденные замены, и мы оказались в такой ситуации... На замены дается всего три паузы. Поэтому во втором тайме мы сделали тройную замену. Нам пришлось рисковать. Но я считаю, что мы правильно сделали, – сказал Мархель.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче против Казахстана (2:0), передает «Прессбол».
 
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