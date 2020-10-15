Источник материала: Tribuna.com

Международный олимпийский комитет (МОК) может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

МОК обеспокоен решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.

«МОК прекрасно сотрудничал с Урсулой Папандреа во время ее пребывания в должности и полностью поддерживает реформы, которые она инициировала в IWF.

Этот инцидент и его последствия, конечно же, будут приняты во внимание Исполкомом МОК, когда дело дойдет до принятия дальнейших решений», – говорится в заявлении пресс-службы МОК.

МОК проинформировал IWF о том, что оставляет за собой право не включать тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2024.