Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 12.00 пройдет заседание по новому делу Левченко. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии

Как сообщалось ранее, Левченко осталась под арестом, отсидев 15 суток за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Ее задержали еще на 72 часа. Родителям сказали, что это сделано по другому эпизоду.

По информации TUT.BY , заседание по новому делу Левченко пройдет сегодня в 12.00 в суде Ленинского района Минска (ул Семашко, 33). Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

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