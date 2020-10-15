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Сегодня в 12.00 пройдет заседание по новому делу Левченко. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии
15.10.2020 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 12.00 пройдет заседание по новому делу Левченко. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии
Как сообщалось ранее, Левченко осталась под арестом, отсидев 15 суток за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Ее задержали еще на 72 часа. Родителям сказали, что это сделано по другому эпизоду.
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Сегодня в 12.00 пройдет заседание по новому делу Левченко. Ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии
Сегодня в 12.00 пройдет заседание по новому делу Левченко.
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