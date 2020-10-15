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КХЛ. Форвард Литвинов подписал пробный контракт с минским «Динамо»

15.10.2020 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

22-летний нападающий Илья Литвинов присоединился к минскому «Динамо», подписав пробный контракт.

Сезон Илья Литвинов начал в «Динамо-Молодечно» и в 11 матчах отметился 5 (2+3) очками. Ранее форвард уже выступал за минское «Динамо»: в сезоне 2018/19 провел 49 матчей, набрал 2 (1+1) балла. Также в его карьере были минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

 

 
 
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22-летний нападающий Илья Литвинов присоединился к минскому «Динамо», подписав пробный контракт.
 
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