Попов о втором суде над Левченко: «Это издевательство над людьми. Особенно над пожилыми людьми, как Ленина мама»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский спортсмен Степан Попов рассказал о втором суде над баскетболисткой Еленой Левченко.

– У нас еще за пару дней до этого было подозрение, что они устроят какую-нибудь гадость. Боялись, что выпустят ее ночью, потому что им не нужна массовка, показуха, как ее встречают. Боялись, что ее перевезут в Жодино или Барановичи и оттуда выпустят. Хотели не собирать много людей. Попросили только самых близких. Но тем не менее людей пришло много. Когда уже было 7:20 мама Лены подошла и начала плакать. Мы все поняли. Что Лену оставляют на трое суток. Первая мысль, что боялись того, что Лена выйдет в воскресенье на марш и поведет за собой людей. Но они видят, что и без Лены люди выходят. Нет смысла. Их была цель еще устроить какую-то… Но когда мы узнали, что еще будет суд, то подумали, что будут держать ее до победы, подумав, что она наш руководитель, сделают чуть ли не политзаключенной. Но мы не видели оснований для этого. У нас лидера нет.

За Лену мы были уверены, что она крепкая. Хотя девочка, находящаяся в таких ужасных условиях, как мы на судей услышали. Но больше всего было переживаний за родителей. За маму, которая приехала из другого города, которая ездила и передавала передачи, мужественно ездит по этим судам. Это издевательство над людьми. Особенно над пожилыми людьми, как Ленина мама. Я считаю, что это перебор. Надо иметь какие-то грани уважения. Она любит свою дочь и все эти вещи принимает близко к сердцу.

– Суд. Что вы ожидали? Судя по всему как все развивалось, то могли дать и вторые 15 суток.

– Я думал, что суда не будет. Я уехал на тренировку. Потом уже читал все, что назначили суд и снова судят по эпизоду с фотографией, у которой нет даты и непонятный свидетель. Опять этот цирк начинается. Я думал, что сейчас начнется такая же показуха на 15 суток. А штраф, наверное, даже великоват для этой статьи. Наверное, сделали так: поиздевались, а теперь смотрите, какие мы добрые. Грубая и бестактная жесть и показуха.

Как повлияет эта историю на Лену? Ее это не изменит, а сделает ее еще сильнее. Она девочка плюс у нее травма спины. Я знаю, что такое травма спины у спортсменов. И она рассказывает, что она спала на кровати без матраса на железных балках. Человек едет лечить грыжу и его на 13 дней садят на железные прутья. Это пытка, это издевательство над человеком! Не наказание, не показание, а реальное издевательство над человеком и его здоровьем. Сейчас мы ее увидим… Медики уже написали, что готовы ее бесплатно лечить. Потому что там и женское здоровье, потому что она была в антисанитарии и плюс травма спины. У нее рост 195 сантиметров. Ей и так кровать сложно подобрать, ей нужен специальный матрас, специальная кровать. И в таких условиях находится 2 недели… Это одним словом пытка над человеком, – сказал Попов корреспонденту Tribuna.com.