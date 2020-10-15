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Санчо, Холанд, Фати, Винисиус и Дэвис – среди номинантов на приз Golden Boy-2020

15.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Итальянское издание Tuttosport представило список претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года. В него вошли 20 футболистов.

Список номинантов:

Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (оба – «Реал»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия» Дортмунд), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург»), Сандро Тонали («Милан»), Ферран Торрес, Фил Фоден (оба – «Манчестер Сити»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Митчел Баккер («ПСЖ»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серджиньо Дест, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Фабиу Силва («Вулверхэмптон»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Букайо Сака («Арсенал»).

Победителя выберут журналисты ведущих спортивных изданий посредством голосования. В прошлом году приз достался полузащитнику «Атлетико» Жоау Феликсу.

 
 
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Итальянское издание Tuttosport представило список претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года.
 
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