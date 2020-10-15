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Санчо, Холанд, Фати, Винисиус и Дэвис – среди номинантов на приз Golden Boy-2020
15.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Итальянское издание Tuttosport представило список претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года. В него вошли 20 футболистов.
Список номинантов:
Победителя выберут журналисты ведущих спортивных изданий посредством голосования. В прошлом году приз достался полузащитнику
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Итальянское издание Tuttosport представило список претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года.
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