Елена Левченко: «Планирую ли уезжать из Беларуси? Не буду комментировать. Сейчас для меня главное – провести время с родными и близкими, с друзьями»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка ответила на вопрос, планирует ли она уезжать из страны.

– Планируете ли уезжать из Беларуси?

– Не буду комментировать. Сейчас для меня главное – провести время с родными и близкими, с друзьями. Все, на чем буду концентрироваться сейчас, – сказала Левченко.