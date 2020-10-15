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Елена Левченко: «Планирую ли уезжать из Беларуси? Не буду комментировать. Сейчас для меня главное – провести время с родными и близкими, с друзьями»
15.10.2020 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка
– Планируете ли уезжать из Беларуси?
– Не буду комментировать. Сейчас для меня главное – провести время с родными и близкими, с друзьями. Все, на чем буду концентрироваться сейчас, – сказала Левченко.
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Елена Левченко: «Планирую ли уезжать из Беларуси? Не буду комментировать. Сейчас для меня главное – провести время с родными и близкими, с друзьями»
Белорусская баскетболистка Елена Левченко ответила на вопрос, планирует ли она уезжать из страны.
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