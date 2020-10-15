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Эбони Хоффман о рассказе Левченко: «Мир должен возмутиться условиями на Окрестина»
15.10.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-баскетболистка женской НБА Эбони Хоффман прокомментировала рассказ Елены Левченко об условиях на Окрестина.
«Слава богу, Левченко свободна. Мир должен возмутиться условиями на Окрестина. Высказывание своего мнения не должно приводить к тому, что человека запугивают в тюрьме», –
Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.
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Экс-баскетболистка женской НБА Эбони Хоффман прокомментировала рассказ Елены Левченко об условиях на Окрестина.
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