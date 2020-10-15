Эбони Хоффман о рассказе Левченко: «Мир должен возмутиться условиями на Окрестина»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-баскетболистка женской НБА Эбони Хоффман прокомментировала рассказ Елены Левченко об условиях на Окрестина.

«Слава богу, Левченко свободна. Мир должен возмутиться условиями на Окрестина. Высказывание своего мнения не должно приводить к тому, что человека запугивают в тюрьме», – сказала Хоффман.

Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.

Левченко отбывала арест в жутких условиях: спала на металле без постели, не имела доступа к воде. Но, может, так и надо по закону?