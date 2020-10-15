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Баскетболистки женской НБА Барнс, Стюарт и другие ретвитнули новость о том, в каких условиях содержалась на Окрестина Левченко и другие заключенные
15.10.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Баскетболистки и экс-баскетболистки женской НБА Ману Фресно, Аманда Зауи, Эмма Миссеман, Адиа Барнс и Брианна Стюарт ретвитнули новость о том, в каких условиях содержалась на Окрестина Елена Левченко и другие заключенные.
Также этой новостью поделились с подписчиками баскетболистки из европейских клубов Бинта Драммех, Валериан Ээи и Тути Гандега
Кроме того, ретвитнула новость депутат Европарламента Виолла фон Крамон.
Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.
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Баскетболистки женской НБА Барнс, Стюарт и другие ретвитнули новость о том, в каких условиях содержалась на Окрестина Левченко и другие заключенные
Баскетболистки и экс-баскетболистки женской НБА Ману Фресно, Аманда Зауи, Эмма Миссеман, Адиа Барнс и Брианна Стюарт ретвитнули новость о том, в каких условиях...
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