Баскетболистки женской НБА Барнс, Стюарт и другие ретвитнули новость о том, в каких условиях содержалась на Окрестина Левченко и другие заключенные

Источник материала: Tribuna.com

Баскетболистки и экс-баскетболистки женской НБА Ману Фресно, Аманда Зауи, Эмма Миссеман, Адиа Барнс и Брианна Стюарт ретвитнули новость о том, в каких условиях содержалась на Окрестина Елена Левченко и другие заключенные.

Также этой новостью поделились с подписчиками баскетболистки из европейских клубов Бинта Драммех, Валериан Ээи и Тути Гандега

Кроме того, ретвитнула новость депутат Европарламента Виолла фон Крамон.

Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.

Левченко отбывала арест в жутких условиях: спала на металле без постели, не имела доступа к воде. Но, может, так и надо по закону?