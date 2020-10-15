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Левченко о нахождении на Окрестина: «Всем огромное спасибо. Мы слышали вас в одно из воскресений»
15.10.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала историю, которая произошла во время ее пребывания на Окрестина, сообщает «
«Всем огромное спасибо. Мы слышали вас в одно из воскресений.
Была история. К нам запустили двух девчонок. Одна так смотрит на меня. Говорю: «Здравствуйте, я Лена». Она спрашивает: «Вы – Елена Левченко?». Говорю, что это я. Она сказала: «Никогда бы не подумала, что буду с вами в камере сидеть». Рассказывала, что много людей меня поддержали. Еще ничего не видела.
Рада, что ближе познакомилась с такими людьми. Раньше знала их, как спортсмена. Сейчас узнаешь их за человеческие качества. Это очень ценно, это очень важно. Это придает сил. Знаешь, что ты не один в такой сложной ситуации», – сказала Левченко.
Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала историю, которая произошла во время ее пребывания на Окрестина, сообщает «Радио Свобода».
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