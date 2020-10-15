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Александр Ивулин: «Хочешь встретить порядочного человека – пригоняй к Окрестина»
15.10.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Александр Ивулин прокомментировал сегодняшнее освобождение Елены Левченко.
«Хочешь встретить порядочного человека – пригоняй к Окрестина.
Сегодня десятки прекрасных людей несколько раз приезжали к изолятору, где в каких-то адовых условиях держали Елену Левченко. Рано утром баскетболистку, обвиненную по надуманному протоколу на 15 суток, должны были выпустить на свободу. Но вместо этого одну из лучших спортсменок в истории страны осудили еще раз. Дичайший абсурд! Причем такого уровня, что даже Владимир Соловьев впервые за долгое время выдал адекватный монолог.
Представляете, какого масштаба правовой беспредел в стране, что мы радуемся штрафу в 300 долларов на пустом месте. Лишь бы человека, который прославил Беларусь на весь мир, выпустили на волю, чтобы она не спала на железных балках и впервые за две недели сходила в душ.
Но им даже этого мало. Елене не позволили прочувствовать солидарность неравнодушных людей. Вместо этого тайно вывезли с Окрестина. Конечно, все это делал мужик в балаклаве. Скоро эта непонятная шапка с вырезом для глаз заменит силовикам кожу на лице.
К чему весь этот пост? Сил вам, Елена!» – написал Ивулин.
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Белорусский журналист Александр Ивулин прокомментировал сегодняшнее освобождение Елены Левченко.
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