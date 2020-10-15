Александр Ивулин: «Хочешь встретить порядочного человека – пригоняй к Окрестина»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Александр Ивулин прокомментировал сегодняшнее освобождение Елены Левченко.

«Хочешь встретить порядочного человека – пригоняй к Окрестина.

Сегодня десятки прекрасных людей несколько раз приезжали к изолятору, где в каких-то адовых условиях держали Елену Левченко. Рано утром баскетболистку, обвиненную по надуманному протоколу на 15 суток, должны были выпустить на свободу. Но вместо этого одну из лучших спортсменок в истории страны осудили еще раз. Дичайший абсурд! Причем такого уровня, что даже Владимир Соловьев впервые за долгое время выдал адекватный монолог.

Представляете, какого масштаба правовой беспредел в стране, что мы радуемся штрафу в 300 долларов на пустом месте. Лишь бы человека, который прославил Беларусь на весь мир, выпустили на волю, чтобы она не спала на железных балках и впервые за две недели сходила в душ.

Но им даже этого мало. Елене не позволили прочувствовать солидарность неравнодушных людей. Вместо этого тайно вывезли с Окрестина. Конечно, все это делал мужик в балаклаве. Скоро эта непонятная шапка с вырезом для глаз заменит силовикам кожу на лице.

К чему весь этот пост? Сил вам, Елена!» – написал Ивулин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Ivulin (@a_ivulin) 15 Окт 2020 в 11:08 PDT