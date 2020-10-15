|
Лионель Месси: «Неравенство – большая проблема нашего общества. Нужно исправлять это»
16.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
«Сегодня я меньше зациклен на голах и стараюсь сделать все возможное для команды.
Образование – основа всего. Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в условиях пандемии – водоснабжение, электричество, – а также базовые продукты питания.
Неравенство – одна из самых больших проблем нашего общества, и мы должны бороться, чтобы исправить это как можно скорее», – сказал Месси в интервью журналу La Garganta Poderosa.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на некоторые социальные темы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)