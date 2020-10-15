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Лионель Месси: «Неравенство – большая проблема нашего общества. Нужно исправлять это»

16.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на некоторые социальные темы.

«Сегодня я меньше зациклен на голах и стараюсь сделать все возможное для команды.

Образование – основа всего. Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в условиях пандемии – водоснабжение, электричество, – а также базовые продукты питания.

Неравенство – одна из самых больших проблем нашего общества, и мы должны бороться, чтобы исправить это как можно скорее», – сказал Месси в интервью журналу La Garganta Poderosa.

 
 
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на некоторые социальные темы.
 
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