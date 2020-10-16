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Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги Бояр осужден на 15 суток

16.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги, игрок команды «Литвины» Игорь Бояр осужден на 15 суток.

«Забрали в субботу. Мы живем во Фрунзенском районе, а муж просто возвращался с игры — как раз был чемпионат по американскому футболу. Его довезли прямо к дому, высадили, но не дошел. Никакой информации нет, в чем причина задержания — не знаем. Игорю только в тот вечер разрешили один раз домой позвонить, сказать, что он в ИВС. Был суд — 23.34, часть первая, 15 суток», – рассказала жена Игоря Бояра.

 
 
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Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги, игрок команды «Литвины» Игорь Бояр осужден на 15 суток.
 
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