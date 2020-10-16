Начальник ГУВД Мингорисполкома Кубраков об участниках протестов: «Как правило, это участники анархистского движения. Есть и футбольные фанаты»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков рассказал о том, как участники мирного протеста нападают на сотрудников милиции.

– Желающих бегать по Минску с каждым разом все меньше. Но это меньшинство все больше радикализируется. Кто составляет «костяк»?

– Проанализировали тех людей, которые задерживались ранее за нарушение общественного порядка, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. 60% – это люди от 18 до 30 лет. Как правило, это участники анархистского движения. Есть и футбольные фанаты.

Их не так много, на самом деле, которые совершают преступления. Многие говорят, что вышли на мирные протесты. Но в интернете не показывают, как эти люди, которые вышли на мирные протесты, срывают клумбы и бросают их в сотрудников МВД. Камни, бутылки с зажигательной смесью.

Задерживаются те, кто отдает отчет своим действиям. Сформированные личности. Есть люди и по 35, и по 40 лет, – заявил Кубраков.