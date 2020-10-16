Валентина Зеленкевич: «Директор РЦОП рассчитывал, что, лишив меня всего, он сохранит свою должность и авторитет перед друзьями-чиновниками. Что ж, удачи»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич рассказала о том, что продолжает тренировки после своего увольнения.

«Директор РЦОП по велоспорту и старший тренер клуба Tristyle – Толкачев, который «по-щучьему» веленью и по своему хотенью решил уволить меня, отчислить из государственных организаций и забрать у меня велосипед, рассчитывал, что, лишив меня всего, он сохранит свою должность и авторитет перед своими друзьями-чиновниками. Что ж, удачи!

Собаки лают, караван идет – сегодня я приобрела свой собственный велосипед – Argon 18. Сейчас вновь имею возможность начать тренироваться в центре триатлона в Москве и ни от кого не зависеть! Благодарю за помощь BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation», – написала Зеленкевич.



