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Яковлев о фразе «Народ – чемпион»: «Казалось бы, безобидная фраза. Левченко получила за нее пятнашку»

16.10.2020 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев удивился тому, за что можно получить 15 суток заключения в Беларуси.

«Кто-то может поспорить с фразой «Народ – чемпион»? Казалось бы, безобидная фраза. Ленка получила за нее 15 пятнашку. Не поддержишь народ, не будет для кого играть», – написал Яковлев.

Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. 15 октября состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.

Как Левченко выходила на свободу – все события и эмоции дня по одной ссылке

 
 
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Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев удивился тому, за что можно получить 15 суток заключения в Беларуси.
 
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