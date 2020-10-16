Яковлев о фразе «Народ – чемпион»: «Казалось бы, безобидная фраза. Левченко получила за нее пятнашку»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев удивился тому, за что можно получить 15 суток заключения в Беларуси.

«Кто-то может поспорить с фразой «Народ – чемпион»? Казалось бы, безобидная фраза. Ленка получила за нее 15 пятнашку. Не поддержишь народ, не будет для кого играть», – написал Яковлев.

Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. 15 октября состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.

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