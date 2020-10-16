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Вудкрофт вернулся после самоизоляции в "Динамо"

16.10.2020 12:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт вернулся в команду после самоизоляции, сообщил специалист в эфире утреннего шоу "В одном звене". 

© Photo : ХК "Динамо" Минск
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Вудкрофт после вынужденного периода самоизоляции вернулся в клуб и провел первую тренировку еще в среду. Однако известно о его возвращении стало только сейчас. Ассистировали специалисту Павел Перепехин, Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко.

"Рад всех снова видеть, быть в строю рядом с командой. Я стараюсь передать всю свою энергию команде, чтобы она вышла сегодня на лед и победила". – сказал Вудкрофт. Он добавил, что хочет показать уровень белорусских хоккеистов. По его мнению, они готовы к уровню КХЛ.

Также наставник выведет сегодня клуб на матч против "Локомотива".

"Ковидная" история

© Photo : Федерация хоккея Республики Беларусь
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Вудкрофт и его ассистенты со 2 октября находились на самоизоляции. Перед матчем с рижскими одноклубниками и 1 октября игроки и представители административно-тренерского штаба команды прошли внеплановое тестирование на COVID-19. Исследование показало восемь первично положительных результатов, в том числе у хоккеистов. Всех их изолировали, а затем вывезли за пределы Латвии на спецтранспорте.

По возвращении в Минск вся команда прошла повторное тестирование силами КХЛ. У пяти человек тест дал положительный результат.

Обязанности главного тренера временно исполнял Константин Кольцов, хотя именно штаб Вудкрофта подводил хоккеистов к матчам прошлой домашней серии - с помощью командных собраний и индивидуальных бесед в Zoom.

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Теги: Минск
 
 
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