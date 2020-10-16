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Попов о снижении президентских стипендий спортсменам: «Ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники»

16.10.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов прокомментировал информацию о том, что межведомственная комиссия снизила всем спортсменам выплаты по президентским стипендиям примерно на 20 процентов.

– Действительно, это правда. Но это то, что я ожидал, если честно. Все к этому и шло.

Сначала спортсменам запретили что-либо комментировать, потом выкладывать видео с происходящими событиями в своих соцсетях. Затем руководство запретило даже лайкать подобные видеоролики! Чиновники не остановились и начали прессовать тех, кто ранее высказывался против насилия. Остальные испугались и решили молчать. И в итоге они получили свое.

Так, например, отныне постоянно составляются графики посещения спортивных центров, тренировок, пишутся дневники. Занятия расписываются ежеминутно. Дальше – больше. Снимаются стипендии, начинают увольнять неугодных людей, потому что деньги в стране заканчиваются, а спорт чиновникам не интересен. Уверен, они будут повышать планку результатов, и делать ее такой, чтобы потом были дополнительные причины снять стипендии.

Я считаю, что ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники. И мы видим, как убирают действительно грамотных, творческих людей, квалифицированных тренеров из команд, а на их места ставят обычных исполнителей, тех, кто абсолютно не пригоден для этого места.

Но даже тех, кого убирают, все равно молчат. Почему? Не знаю. Но в таком случае могу сказать, что человек сам делает свой выбор. Если они молчат, значит, они согласны с тем, что творится в стране, они за такую власть и такой подход к спорту, – сказал Попов.

 
 
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Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов прокомментировал информацию о том, что межведомственная комиссия снизила всем спортсменам...
 
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