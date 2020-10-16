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Исаев о Шкурине: «Семь клубов предлагали аренду, но мы решили остаться в ЦСКА до конца года»

16.10.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев рассказал о будущем белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.

«Илья может перейти в «Тамбов»? Это чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Еще 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться», – сказал Исаев.

В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.

 
 
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Агент Валерий Исаев рассказал о будущем белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.
 
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