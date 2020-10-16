Исаев о Шкурине: «Семь клубов предлагали аренду, но мы решили остаться в ЦСКА до конца года»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев рассказал о будущем белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.

«Илья может перейти в ? Это чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Еще 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться», – сказал Исаев.

В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.