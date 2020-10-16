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Исаев о Шкурине: «Семь клубов предлагали аренду, но мы решили остаться в ЦСКА до конца года»
16.10.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев рассказал о будущем белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.
«Илья может перейти в
В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.
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Агент Валерий Исаев рассказал о будущем белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.
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