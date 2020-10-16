Козеко лишился стипендии в размере 5700 рублей в месяц. «Спортивная панорама» процитировала ответ Минспорта тренеру

Источник материала: Tribuna.com

«Спортивная панорама» процитировала ответ Минспорта тренеру сборной Беларуси по фристайлу Николаю Козеко.

«Не говорит ли у наставника банальное нежелание отдавать «свое», уже освоенное, сумма ведь значительная, если только в месяц «капало» по 5700 рублей?! Ответ министра Сергея Ковальчука очень конкретный и ясный.

Цитата 1. Вам, как заслуженному тренеру Республики Беларусь, осуществляющему педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, и являющемуся примером для подражания для спортсменов и молодого поколения тренеров, должно быть понятно, что применение мер поощрения к лицу, допустившему противоправное поведение в виде совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения и вождения транспортного средства в нетрезвом состоянии, является недопустимым.

В этой связи полагаю, что прекращение выплаты вам именной стипендии является закономерным следствием вашего противоправного поведения, а выплаченные вам в период с 13 июля 2019 г. по 2 июня 2020 г. средства республиканского бюджета должны подлежать возврату в бюджет, в том числе по моральным основаниям.

Цитата 2. Если, как вы утверждали в прошении на имя Главы государства, вы раскаялись в своем проступке, Ваше недопонимание по поводу принятого решения о прекращении выплаты вам именной стипендии представляется необоснованным и неискренним», – написано в новом выпуске «Спортивной панорамы».

Когда-то провластные медиа возносили Козеко, а теперь винят в пьяном ДТП – но это вызывает ряд вопросов