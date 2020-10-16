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БАТЭ – «Динамо» Брест. Перенесенный матч 1/8 финала Кубка Беларуси состоится 5 декабря
16.10.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ утвердила дату проведения перенесенного матча 1/8 финала Кубка Беларуси между
Встреча состоится 5-го декабря. Точное время начала игры будет названо позже.
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АБФФ утвердила дату проведения перенесенного матча 1/8 финала Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
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