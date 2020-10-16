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Санкович о давлении на клуб плавания Герасимени: «Значит, в стране не работает закон, в стране диктатура»

16.10.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал поведение государства в отношении клуба плавания Александры Герасимени.

– Твое впечатление от новости про то, что детской школе Герасимени не продлили аренду?

– Крайне неприятное. В стране не должно быть никакого преследования по политическим мотивам. Если оно происходит, значит, в стране не работает закон, в стране диктатура. Кстати, о ней заявлял и наш бывший президент. 

– Видишь для себя возможность вернуться в Беларусь?

– В 2020 году – нет. Если власть не сменится, вряд ли в ближайшем будущем поеду в Беларусь, – сказал Санкович.

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Белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал поведение государства в отношении клуба плавания Александры Герасимени.
 
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