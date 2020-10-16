В Новой Боровой прошел концерт в честь Елены Левченко. Спортсменка выступила с речью, поблагодарив всех за поддержку

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Новой Боровой прошел концерт в честь известной баскетболистки Елены Левченко, которая накануне вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста.

На мероприятии присутствовала и сама Елена, она выступила перед собравшимися с речью, поблагодарив всех за поддержку.

Напомним, в день освобождения Елену задержали еще на трое суток в связи с обвинением по новому делу. В этот же день состоялся суд. Спортсменку оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). Елена Левченко после суда вышла на свободу.

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