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В Новой Боровой прошел концерт в честь Елены Левченко. Спортсменка выступила с речью, поблагодарив всех за поддержку
16.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Новой Боровой прошел концерт в честь известной баскетболистки Елены Левченко, которая накануне вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста.
На мероприятии присутствовала и сама Елена, она выступила перед собравшимися с речью, поблагодарив всех за поддержку.
Напомним, в день освобождения Елену задержали еще на трое суток в связи с обвинением по новому делу. В этот же день состоялся суд. Спортсменку оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). Елена Левченко после суда вышла на свободу.
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В Новой Боровой прошел концерт в честь Елены Левченко. Спортсменка выступила с речью, поблагодарив всех за поддержку
Сегодня в Новой Боровой прошел концерт в честь известной баскетболистки Елены Левченко, которая накануне вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной...
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