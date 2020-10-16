Елена Левченко: «Никогда не могла представить, что почувствую такую любовь, поддержку и такое объединение людей, которые не просто невероятные, а они показали силу, дух и стойкость»

Источник материала: Tribuna.com

Известная баскетболистка Елена Левченко, которая в четверг вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста, приняла участие в концерте в Новой Боровой в ее честь.

Спортсменка поблагодарила всех за поддержку.

«Всем добрый вечер! Спасибо огромное, что сегодня нас сюда пригласили. Мои друзья и коллеги здесь. Я не готовилась. Я не знала, что я здесь буду сегодня что-то говорить… Вы знаете, я не могла никогда представить, что я почувствую такую любовь, такую поддержку, такое объединение нации и людей, которые не просто невероятные, а они показали и показывают вот эту силу, дух и стойкость. Что мы не просто народ, а мы семья.

Я вам хочу сказать огромное спасибо. Тем, кто поддерживал меня, поддерживал моих коллег, кто поддерживал мою семью, которая очень переживала. Когда мне привезли второй протокол, то я больше всего переживала за маму, за отца… Как это все перенести. Я чувствовала поддержку, даже когда находилась там. Потому что были девчонки, которые приносили нам новости. Мы знали, что происходит и это придавало силы и дух. Мы слышали вас в камере в воскресенье. Мы знали, что вы там, рядом – это очень помогает. Огромное вам всем спасибо! Я не сделала ничего особенного – я просто высказала свое мнение и свое отношение к тому, что происходит. Я не могла молчать. Спасибо вам огромное!» – сказала Левченко.

ВИДЕО