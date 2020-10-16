Глава НОК Дании Найгаард о том, что Лукашенко возглавляет НОК Беларуси: «Для меня совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Датской спортивной конфедерации Нильс Найгаард поделился мнением о ситуации в Беларуси и реакции МОК на заявления спортсменов о давлении.

«То, что правительство запугивает спортсменов, не дает им свободы слова и преследует их, когда они выражают свое несогласие – это ужасно. Это, конечно, очень серьезно.

То, что Лукашенко является президентом НОК в Беларуси представляет собой странную путаницу между государством и олимпийским движением. И с политической точки зрения для меня также совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены.

Как спортивная организация, мы не можем идти и диктовать, как правительство страны должно себя вести. Мы можем обратиться к ним с призывом относиться к спортсменам должным образом, но помимо этого у нас нет инструментов, чтобы влиять на правительство.

Нам нужно быть прагматичными и выяснить, что лучше всего принесет пользу делу. Если мы с датской стороны останемся наедине со своим отношением, мы вообще ничего не добьемся. Поэтому мы должны двигаться вперед и обеспечить поддержку со стороны других стран для принятия более решительных шагов.

Может ли быть так, что Беларусь как страна будет исключена из Олимпиады, и поэтому спортсменам придется выступать под нейтральным флагом? Такое случалось в прошлом, если правила Олимпийской хартии не соблюдались», – сказал Найгаард.