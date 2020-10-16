ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава НОК Дании Найгаард о том, что Лукашенко возглавляет НОК Беларуси: «Для меня совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены»

16.10.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Датской спортивной конфедерации Нильс Найгаард поделился мнением о ситуации в Беларуси и реакции МОК на заявления спортсменов о давлении.

«То, что правительство запугивает спортсменов, не дает им свободы слова и преследует их, когда они выражают свое несогласие – это ужасно. Это, конечно, очень серьезно.

То, что Лукашенко является президентом НОК в Беларуси представляет собой странную путаницу между государством и олимпийским движением. И с политической точки зрения для меня также совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены.   

Как спортивная организация, мы не можем идти и диктовать, как правительство страны должно себя вести. Мы можем обратиться к ним с призывом относиться к спортсменам должным образом, но помимо этого у нас нет инструментов, чтобы влиять на правительство.

Нам нужно быть прагматичными и выяснить, что лучше всего принесет пользу делу. Если мы с датской стороны останемся наедине со своим отношением, мы вообще ничего не добьемся. Поэтому мы должны двигаться вперед и обеспечить поддержку со стороны других стран для принятия более решительных шагов.

Может ли быть так, что Беларусь как страна будет исключена из Олимпиады, и поэтому спортсменам придется выступать под нейтральным флагом? Такое случалось в прошлом, если правила Олимпийской хартии не соблюдались», – сказал Найгаард.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Датской спортивной конфедерации Нильс Найгаард поделился мнением о ситуации в Беларуси и реакции МОК на заявления спортсменов о давлении.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стали известны даты матчей заключительного отрезка ЧБ: «Шахтер» – БАТЭ пройдет 7 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика