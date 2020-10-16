|
Глава НОК Дании Найгаард о том, что Лукашенко возглавляет НОК Беларуси: «Для меня совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены»
16.10.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Датской спортивной конфедерации Нильс Найгаард поделился мнением о ситуации в Беларуси и реакции МОК на заявления спортсменов о давлении.
«То, что правительство запугивает спортсменов, не дает им свободы слова и преследует их, когда они выражают свое несогласие – это ужасно. Это, конечно, очень серьезно.
То, что Лукашенко является президентом НОК в Беларуси
Как спортивная организация, мы не можем идти и диктовать, как правительство страны должно себя вести. Мы можем обратиться к ним с призывом относиться к спортсменам должным образом, но помимо этого у нас нет инструментов, чтобы влиять на правительство.
Нам нужно быть прагматичными и выяснить, что лучше всего принесет пользу делу. Если мы с датской стороны останемся наедине со своим отношением, мы вообще ничего не добьемся. Поэтому мы должны двигаться вперед и обеспечить поддержку со стороны других стран для принятия более решительных шагов.
Может ли быть так, что Беларусь как страна будет исключена из Олимпиады, и поэтому спортсменам придется выступать под нейтральным флагом? Такое случалось в прошлом, если правила Олимпийской хартии не соблюдались», – сказал Найгаард.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава НОК Дании Найгаард о том, что Лукашенко возглавляет НОК Беларуси: «Для меня совершенно абсурдно, когда в правилах МОК четко говорится, что спорт и политика должны быть разделены»
Председатель Датской спортивной конфедерации Нильс Найгаард поделился мнением о ситуации в Беларуси и реакции МОК на заявления спортсменов о давлении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)