Вудкрофт после проигрыша «Локомотиву»: «У нас небольшой кризис с игроками»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Локо» (0:1) поделился мнением об игре команды в свое отсутствие, вызванное карантином, сообщает «Прессбол» .

– Вы отсутствовали на лавках в последних матчах, но наверняка следили за играми по телевизору. На ваш взгляд, кто был за этот период лучшим игроком «Динамо»?

– Конечно, можно сказать, что в одной игре Дэнни Тейлор провел восхитительный матч. Но это всегда сложно выделить кого-то, ведь побеждает команда. Сейчас у нас небольшой кризис с игроками, не все здоровы. Поэтому от команды сейчас требуется больше максимума своих возможностей. И это касается не только игроков, но и всего тренерского штаба. Мы должны работать на 110% и побеждать.

– Сложилось впечатление, что сегодняшний молодой состав «Динамо» прибавлял по ходу матча в плане уверенности и в игре в атаке. Насколько довольны в этом плене? И что скажете молодых игроках? Протасу, Колячонку, Соловьеву, Усову нет и 20 лет, а они уже на лидирующих ролях.

– Молодые ребята действительно хорошо проявляют себя, примеряют роль лидеров. Мы требует это от них. Как вы сказали, Усов, Протас, Колячонок, Соловьев проводят свой первый сезон на уровне КХЛ. Для их возраста они здорово играют. Да, им есть чему учиться, но они уже многое показали. Они сделали большой шаг. У них большое будущее, при правильном подходе они вырастут в отличных хоккеистов. Это долгий процесс и мы продолжим работу в этом начинании, – сказал Вудкрофт.