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Александра Герасименя: «В Беларуси не соблюдаются законы, царит полный правовой хаос»

17.10.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя на встрече с главой НОК Литвы Дайной Гудзиневичют рассказала о политической ситуации в Беларуси.

«У нас уже более 10 случаев задержания спортсменов. За последние дни задержаны еще 4 спортсмена. Мы видели дело Елены Левченко, которую после окончания срока 15 суток не отпустили, а судили еще раз и оштрафовали. Представьте, что в 6 часов утра нужно выходить из тюрьмы, собрались все родственники и друзья, а им сказали, что Лена не выходит. И слава богу, что на нее было наложено только административное наказание, штраф (30 базовых величин – Tribuna.com)

В нашей стране не соблюдаются законы, царит полный правовой хаос. Если вы хотите посадить человека в тюрьму, вы можете сделать это в любое время по любой причине.

Мы столько лет живем в таких условиях, что у нас не было права голоса, и спортсменам нельзя было говорить о своей позиции вообще. Всегда подчеркивалось, что спорт – это не политика. Теперь люди напуганы, люди жили в этом страхе. Но теперь дело не в политике, а в их гражданской позиции.

Многие спортсмены, которые молчат, пытаются оправдать свои зарплаты необходимостью прокормить семьи. Нам всем нужно кормить семьи. Но мы понимаем, что если мы сейчас что-то не изменим, будем жить в постоянном страхе», – сказала Герасименя на встрече с главой НОК Литвы Дайной Гудзиневичюте.

 

 
 
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя на встрече с главой НОК Литвы Дайной Гудзиневичют рассказала о политической ситуации в...
 
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